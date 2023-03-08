Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan Murat Boz'a anlamlı hediye

Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin ilk gününden beri deprem bölgesi için yardım çağrısında bulunan ünlülerden biri olan şarkıcı Murat Boz'dan, geçtiğimiz hafta anlamlı bir hareket daha gelmişti. Doğum gününü Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığını duyurmuştu.

DEMET ÖZDEMİR İLE OĞUZHAN KOÇ'TAN BAĞIŞ

Depremin ilk gününden beri depremzedeler için kolları sıvayan Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çifti, Murat Boz'un bu hareketine kayıtsız kalmadı. Ünlü çift, arkadaşlarının doğum günü için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin burs fonuna bağış yaptı.

Kendisine gelen bildirimi Instagram sayfasından paylaşan Boz, "Canlarım, teşekkür ederim" notunu yazarak Özdemir ve Koç'u etiketledi.

"DOĞUM GÜNÜMÜ TÜRK EĞİTİM VAKFI'NA BAĞIŞLIYORUM"

Murat Boz, ayrıca "Umudun Yanında' burs fonu ile afetzede gençlerimizin umutlarının ve eğitimlerinin yarıda kalmaması için bu doğum günümü Türk Eğitim Vakfı'na bağışlıyorum" demişti.

Murat Boz, daha sonra "Umudun Yanında' her güne yeni umutlarla başlamamız gereken, kalabalıklaştıkça güçlendiğimiz zor günlerden geçiyoruz. Bu doğum günümde afetzede öğrencilerimizin eğitimine umut olmak için TEV’de başlattığım destek kampanyama tüm dostlarımı ve sevenlerimi davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.