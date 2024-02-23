Demet Özdemir: İş hayatında kontrol manyağı sayılırım

Demet Özdemir yeni yaşını dostlarının katıldığı parti ile kutladı. 32’nci yaşına basan oyuncuyu bu özel gününde yakın dostlarından Engin Akyürek, Arzum Onan, Mahsun Kırmızıgül, Onur Saylak, Saba Tümer, İbrahim Kutlay gibi isimler yalnız bırakmadı.
"NE YAPILACAĞINI LİSTELİYORUM"
Milliyet'in haberine göre rol aldığı dizinin final yapmasıyla şu sıralar bolca Avrupa tatili yaptığını anlatan oyuncu “Bu ara dinlenmek istedim, ailemle vakit geçirdim, spor yapmaya özen gösterdim. Hiç bu kadar ara vermediğim için ne yapılacağını listeliyorum” dedi.
İş hayatında kontrol manyağı olduğu itirafında bulunan Özdemir “Daha çok kendimle başkalarıyla ilgili değil bu kontrol durumu. Projelerimle ilgili, setlerde özellikle yani çalışma saatlerim ve geç kalmamam gerektiği gibi… Yani kontrol manyağı sayılırım bu konuda” açıklamasında bulundu.
"HAR VURUP HARMAN SAVURMAM"
Özdemir pahalı kıyafetleri olduğunu ancak her yerden alışveriş yaptığını ve har vurup harman savurmadığını ifade edip “Her yerden alışveriş yapıyorum. Ben yıllık bütçe ayırıp programlı alışveriş yapıyorum. Her gün alışveriş yapıp her gördüğünü alan biri değilim. Böyle bir altı yedi ayda mevsim değiştikçe alırım, har vurup harman savurmuyorum” dedi.