Demet Özdemir: Linçten beslenenler var

29 Ağustos'ta Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir, önceki akşam katıldığı bir davette objektiflere yansıdı.

Kış tatili hakkında açıklamalarda bulunan Demet Özdemir, "Oğuzhan’ın sahneleri oluyor. Zaten zar zor denk geliyoruz. Onun konserleri azalırsa tabii ki de bir kış tatili istiyoruz ama daha belirlediğimiz bir durum yok ama" dedi.

"LİNÇTEN BESLENENLER VAR"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre sosyal medyada kendisine gelen kötü yorumları kafasına taktığını söyleyen Özdemir, "Takmıyorum diyemem. Bazen üzüldüğüm anlar oluyor. Şahsıma yapılan yorumlar bir tarafa insanların görüp, okuyacağımızı bile bile bu denli kötülük kusabilmesi asıl üzüntüm. Biri ile davalık bir durum olmadım. Hiç yorum da yapmadım. Linçten beslenenler de var çünkü..." diye konuştu.

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