Demet Özdemir, Londra Moda Haftası'nda Burberry defilesine katıldı

Şimdilerde Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir İlkbahar/Yaz 2026 Londra Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Burberry defilesine katıldı.

Özge Çolak

Çağatay Ulusoy ile başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisinin çekimlerine devam eden Demet Özdemir, yoğun temposuna rağmen uluslararası bir etkinliğe katıldı. 

Ünlü oyuncu, Londra Moda Haftası kapsamında Burberry defilesine katılmak üzere Londra'ya uçtu.

Ünlü oyuncu defile öncesi bir video çekiminden görüntüleri de sosyal medya hesabından yayınladı. 

Güçlü ve modern stilini yansıtan oyuncu, siyah deri trençkotunu Burberry'nin ikonik desenli gömleğiyle tamamladı. 