Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi

28 Ağustos 2022'de İstanbul'da evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir aldığı ani boşanma kararıyla herkesi şaşırtmışlardı. Ayrılık sonrası ise, ''Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldık" açıklaması yapmışlardı.

OĞUZHAN KOÇ'UN EVİNDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Oğuzhan Koç'un evinden kalan eşyalarını almaya gelen Demet Özdemir, "Birkaç eşyam kalmıştı onları aldım. Benim özelim paylaşamam" dedi.

'HİÇBİR ZAMAN ARAMIZ BOZULMADI''

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Demet Özdemir, "Oğuzhan Koç ile arkadaş kalabildiniz mi?" sorusuna "Hiçbir zaman aramız bozulmadı zaten" yanıtını verdikten sonra otomobiline binerek uzaklaştı.