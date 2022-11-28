Demet Özdemir: "Oğuzhan mutfağa girmeyi hiç sevmiyor"

Ağustos ayında evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, mutlu birlikteliklerini sürdürüyor. Önceki gün yakın arkadaşı Fatma Topbaş'ın doğum günü için Yeniköy'de bir mekana giden Demet Özdemir evlilik hakkında bazı açıklamalar yaptı.

"OĞUZHAN MUTFAĞA GİRMEYİ HİÇ SEVMİYOR!"

Gazetecilerin "Oğuzhan Bey hamarat mıdır?" sorması üzerine Demet Özdemir, "Böyle şeyler başlık yapılıyor ama açıkça söyleyeceğim. Özür dilerim aşkım. Oğuzhan mutfağa girmeyi hiç sevmiyor arkadaşlar" diyerek kahkaha attı.

"ANLAŞTIK DİYEMİYORUM"

Geçtiğimiz hafta Aslı Enver'in Engin Akyürek ile birlikte başrolü paylaşacağı diziden, Enver'in hamile olduğu gerekçesiyle ayrıldığı iddia edilmişti. Meslektaşı projeden ayrılma kararı alınca, yapım şirketi de rol için Demet Özdemir'e teklif götürmüştü. Ünlü isim konuyla ilgili sorular karşısında, "Çok üst üste haberler çıktı. Çok isterim net bir şey söylemek, bir şeye karar verilince tabii ki imza aşamasına gelirsek dile getiririm. Şu an tamamen anlaştık diyemiyorum" açıklamasını yaptı.

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