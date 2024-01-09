Demet Özdemir sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Demet Özdemir, son olarak Engin Akyürek'le birlikte FOX'ta yayınlanan "Adım Farah" dizisinde rol alıyordu. Dizi 30 Aralık’ta final yapmıştı. Son zamanlarda bazı sağlık sorunları yaşadığı söylenilen oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM"

Evde dinlenerek iyileşmeye çalışan oyuncu geçen gün sosyal medyadan film tavsiyesi istemişti. Ünlü oyuncudan hayranlarını sevindiren haber geldi. Oyuncu sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Oyuncu "Merak edenler için, çok şükür şu an çok iyiyim. Lütfen kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.