Demet Özdemir Twitter akımına katıldı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Demet Özdemir, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Bir takipçisinin, "Demet Özdemir hanımefendi kaç fava bana görülmemiş bir demet Özdemir profil fotosu yollarsın" yorumuna sessiz kalmayan Özdemir bir kareyi paylaştı.

"FAV'A GEREK YOK"



Ünlü oyuncu paylaşımına, 'Fav'a gerek yok' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.