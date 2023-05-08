Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşandı

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, 2 yıllık birlikteliğin ardından 28 Ağustos 2021'de nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 8 aylık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye karar verdi.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

İkili, Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Demet Özdemir avukatı Duygu Bostancı ve Oğuzhan Koç ise avukatı Ayşegül Mermer ile beraber katıldıkları davada, birbirlerinden hiçbir şey talep etmediler.

DEMET VE OĞUZHAN'DAN İLK AÇIKLAMALAR

10 dakika süren duruşma sonrası evliliklerini bitiren ikili, adliyeden ayrı ayrı çıkış yaptı. Koç, "Gereken açıklamaları yapmıştık, siz de gereken şeyleri biliyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim" dedi. Mal paylaşımı konusunda sıkıntı yaşadıkları iddia edilen şarkıcı, "Birbirimizden bir şey talep etmedik" dedi.

"BİR AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM"

Oğuzhan Koç'tan beş dakika sonra çıkan Demet Özdemir ise "Arkadaşlar teşekkür ederim, bir açıklama yapmayacağım. Bu kadar gürültüye gerek yok" şeklinde konuştu.