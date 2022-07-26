Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan resmi açıklama geldi! İşte düğün tarihi

Oğuzhan Koç ile mutlu bir beraberliği olan Demet Özdemir evlilik yolunda ilk adımları attı. Geçtiğimiz ayda nişan ve istemeyi yapan ünlü çifttin merakla beklenen düğün tarihi belli oldu. Her fırsatta ağustos sonunda evleneceklerini vurgulayan çift, net bir tarih vermekten kaçınıyordu. Bir mekan çıkışı görüntülenen Özdemir ve Koç, resmi tarihi duyurdu.

DÜĞÜN 26 AĞUSTOS'TA

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 26 Ağustos'ta evleneceklerini açıkladı. Özdemir yaptığı açıklamada, "Size sürprizimizi yapalım. Çok konuşuldu. 28'i dediler ama 26 Ağustos'ta İstanbul'da evleniyoruz. Tarihin bir özel anlamı yok. O gün uygunuz" ifadelerini kullandı.

1 MİLYON LİRALIK SAAT HEDİYE EDECEK

Demet Özdemir'in Koç'a Hollywood yıldızlarının sıkça tercih ettiği ve güncel fiyatı 1 milyon liradan fazla olan bir saat hediye edeceği magazin kulislerinde dolaşıyordu. Özdemir, sevgilisine düğünde 1 milyon TL'ye saat hediye edeceği haberinin de doğru olduğunu söyledi.

"BEN DE BEKLİYORUM"

Bir mekan çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'in düğün hediyesi olarak 1 milyon TL değerinde bir saat aldığıyla ilgili sorulara, "Düğünü daha yapmadık ben de bekliyorum bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.