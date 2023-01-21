Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni pozlar

Yaklaşık 5 ay önce görkemli bir düğünle evlenen ve mutlu evlilikleri devam eden Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden güzel oyuncu; aktif olarak kullandığı Instagram sayfasından eşiyle yeni fotoğraflarını paylaştı.

Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç'tan yeni pozlar

Ünlü çift, birlikte bir derginin etkinliğine katıldı. Etkinlikte eşiyle objektif karşısına geçen Özdemir, çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Demet Özdemir: "Engin Akyürek ile yeni tanışıyoruz"

Özdemir, yakında Engin Akyürek'le başrolünü paylaşacağı Adım Farah dizisinde hakkında da konuştu. Güzel oyuncu, "Çok az kaldı. Birçok karakteri canlandıracağım. Engin Akyürek ile yeni tanışıyoruz. Daha beş gün oldu ama çok beğendiğim bir oyuncuydu zaten kendisi” dedi.

Yazdığım bütün şarkılar Demet'e

Geçtiğimiz aylarda sözleri kendisine ait olan 'Yalanı Bırak' şarkısını 'Sakiler'e veren ve grupla düet yapan Oğuzhan Koç'un bu şarkıyı eşi Demet Özdemir'e yazdığı ileri sürülmüştü. Oğuzhan Koç, konuyla alakalı, "Benim yazdığım bütün şarkılar Demet'e..." yanıtını verdi.