Demet Özdemir'den eski rol arkadaşına kutlama

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi.

Özdemir, “Adım Farah” dizisinde birlikte rol aldığı Engin Akyürek’in doğum gününü kutlayarak, samimi sözleriyle dikkat çekti.

"MÜTHİŞ BİR YOL ARKADAŞISIN"

Instagram hesabının hikâye bölümünden paylaşım yapan Özdemir, birlikte çekildikleri fotoğraf karesine “İyi ki doğdun, iyi ki varsın, müthiş bir yol arkadaşısın” notunu düştü.