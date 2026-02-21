Demet Özdemir'den Hatice Aslan'a kutlama

Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü isim son olarak Hatice Arslan'ın doğum günü için yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

HATİCE ASLAN'IN YENİ YAŞINI KUTLADI

Demet Özdemir son paylaşımında usta oyuncu Hatice Arslan'ın yeni yaşını kutladı. Hatice Arslan ile karelerini yayınlayan Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Aşkem, gül tanem. İyi ki doğmuşsun, dokunmuşsun bana, bize. Ne büyük şansı seninle aynı dünyada nefes almak. Hep ol, kraliçem. Aşk çiçeğim Hati'm. İyi ki doğdun sen hep ışıl ışıl. Hep kucaklayan, seni çok seviyorum."