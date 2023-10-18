Demet Özdemir'den kırmızı gül yorumu: Bir çiçek günü değiştirir

Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan’dan bir ev satın alarak yatırım yapan oyuncu Demet Özdemir, kısa bir tatil kaçamağı yaparak Yunanistan'a uçtu.

KIRMIZI GÜLLER MERAK KONUSU OLDU

Demet Özdemir Yunanistan'da son paylaştığı pozlarına "Bir çiçek günü değiştirir" notunu düştü. Kırmızı gülün ise kimden geldiği merak konusu oldu.

"EV İÇİN GİDİP GELİYORUM"

Evin dekorasyonuyla ilgilenen Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde, "Evi aldım ama evin işi daha bitmedi, onun için oraya gidip geliyorum' demişti.