Demet Özdemir'den maden işçilerine teşekkür

Deprem felaketinin ardından Zonguldak'tan deprem bölgesine giden maden işçileri de arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Oyuncu Demet Özdemir, madencilerin özveriyle çalışmasına dikkat çekti.

İşte Özdemir'in paylaşımı:

"Bu zamana kadar hatta hâlâ enkaz çalışmalarına büyük ölçüde yüreğini, gücünü koymuş, yüksek ölçüde tespit ve başarılı kurtarmaları bizlere yaşatan madencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizi unutmayacağız."