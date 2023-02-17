Demet Özdemir'den maden işçilerine teşekkür
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara yol açan depremin ardından afet bölgesine gelen maden işçileri, enkazlardan yüzlerce kişiyi kurtardı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir de sosyal medya hesabından maden işçilerine teşekkür etti.
Deprem felaketinin ardından Zonguldak'tan deprem bölgesine giden maden işçileri de arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Oyuncu Demet Özdemir, madencilerin özveriyle çalışmasına dikkat çekti.
İşte Özdemir'in paylaşımı:
"Bu zamana kadar hatta hâlâ enkaz çalışmalarına büyük ölçüde yüreğini, gücünü koymuş, yüksek ölçüde tespit ve başarılı kurtarmaları bizlere yaşatan madencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizi unutmayacağız."