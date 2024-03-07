Demet Özdemir'den pahalı eşarp yorumu: Bunları konuşurken utanıyorum

'ALIŞVERİŞ DELİSİ DEĞİLİM'

Değeri 1000 dolar (Yaklaşık 31 bin 830 TL) olduğu ileri sürülen bir eşarpla poz vermesini soran gazetecilere Özdemir, ''"Ben yaptığım alışverişi her gün takıp takıştırmıyorum. Ben önümüzdeki hafta hiç fotoğraf paylaşmayacağım. 2025'in bütçesini sizle beraber belirleyelim. Şaka bir yana ayırdığımız bir bütçe var, onunla sadece özel günler için alışveriş yapıyoruz. Ben bunları konuşurken utanıyorum. Alışveriş delisi değilim" ifadelerini kullandı.