Demet Özdemir'den papatyalar içinde yeni poz

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve ünlü müzisyen Oğuzhan Koç ilişkilerini 26 Haziran’ da nikah masasına taşımışlardı. Özel hayatları ile gündemden düşmeyen ikiliden Demet Özdemir, 15.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni fotoğraflarını yayınladı.

ÖZDEMİR'DEN BAHAR POZU

Papatyaların arasında uzanarak poz veren ünlü isim, kısa sürede 350 bin beğeni ve 3 binden fazla yorum aldı. Takipçileri, güzel oyuncunun gönderisine; "Çiçeğim, çok güzelsin", "Papatyalardan farkın yok" ve "Muazzam görüntüler bunlar" şeklinde mesajlar yazdı.