Demet Özdemir'den "Saçlarınızda kırık var" diyen muhabire yanıt

2022 yılında Oğuzhan Koç ile dünya evine giren ve 8 ay evli kalan Demet Özdemir, tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, önceki gün Arnavutköy’de bulunan bir güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cilt bakımı konusunda makyaj temizliğine son derece önem verdiğini ifade eden Özdemir, “Sette çalışırken makyaj temizliğine çok önem veriyorum. Sürekli makyaja maruz kalıyoruz. Yıllar sonra setlere ilk kez bu kadar ara verdiğim için her hafta olmasa da cilt bakımı yaptırmanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Bakım yaptırmak zor değil, keyifli ama biraz alışmak lazım bu durumlara. Bayağı vakit harcanıyor” diye konuştu.
'KALBİNİ KIRDIĞIM İNSANLAR YOK'
Özdemir gazetecilerin “Saçlarınızda kırıklar var” esprisine; “Kalplerimiz kırık olmasın” sözüyle karşılık verdi ve ekledi: Arkamı dönüp baktığımda öyle kalbini kırdığım insanlar yok. İnşallah yoktur. Varsa da özür dileyebilirim'' dedi.