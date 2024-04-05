Demet Özdemir'den "Saçlarınızda kırık var" diyen muhabire yanıt

Cilt bakımı konusunda makyaj temizliğine son derece önem verdiğini ifade eden Özdemir, “Sette çalışırken makyaj temizliğine çok önem veriyorum. Sürekli makyaja maruz kalıyoruz. Yıllar sonra setlere ilk kez bu kadar ara verdiğim için her hafta olmasa da cilt bakımı yaptırmanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Bakım yaptırmak zor değil, keyifli ama biraz alışmak lazım bu durumlara. Bayağı vakit harcanıyor” diye konuştu.