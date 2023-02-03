Demet Özdemir'den 'tekne aldı' iddialarına yanıt

Geçtiğimiz Ağustos ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren oyuncu Demet Özdemir'in tekne kiralarını çok yüksek bulduğu için tekne almaya karar verdiği öne sürülmüştü. Özdemir'den 'tekne aldı' iddialarına yanıt geldi.

"HAYAT O KADAR KOLAY DEĞİL"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Geçtiğimiz yıl Göcek'te mavi tura çıkan ünlü çiftin, bu yıl da aynı tatili tekrarlamak istedikleri ancak ücreti çok fazla buldukları öne sürülmüştü. Bunun ardından Özdemir'in çareyi tekneyi satın almakta bulduğu iddia edilmişti.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına, "Arkadaşlar hayat o kadar kolay değil" yanıtını verdi.

Böylece haklarında çıkan iddiaları yalanlamış olan çiftten Demet Özdemir, sosyal medya hesabından Mabel Matiz'in 'Antidepresan' adlı şarkısını yorumlamasıyla ilgili soruları da kahkaha atarak cevapsız bıraktı.