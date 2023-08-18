Demet Özdemir'den 'Yazlıkçılar' paylaşımı: Senin için hep buradayım Annem

'Adım Farah' dizisiyle başarılı bir sezon geçiren Demet Özdemir, yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Sosyal medya hesabından birçok paylaşımda bulunan ünlü oyuncu son olarak annesiyle olan fotoğrafını paylaştı.

'SENİN İÇİN HEP BURADAYIM ANNEM'

Geçtiğimiz gün annesinin doğum gününü kutlayan Demet Özdemir, bugün de ''Senin için hep buradayım, annem' diyerek birlikte fotoğrafını paylaştı.

DEMET ÖZDEMİR: YAZLIKÇILAR

Öte yandan tatil fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmeyen Özdemir, 'yazlıkçılar' notuyla bir karesini daha paylaştı.