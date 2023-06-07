Demet Özdemir'in bikinili pozuna Umut Evirgen'den yorum!

Ağustos 2022'de evlendiği Oğuzhan Koç ile 8 Mayıs'ta tek celsede boşanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, yaz tatiline hızlı bir giriş yaptı. FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Adım Farah' dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde alan Demet Özdemir, bikinili pozuyla binlerce beğeni aldı.

UMUT EVİRGEN'İN YORUMU OLAY OLDU

Geçtiğimiz ay sosyal medyadan takipleşmeye başlayan ikiliden Evirgen, oyuncunun leopar bikinili pozunun altına, "Sana helal olsun" yazdı. Umut Evirgen geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Seranay Sarıkaya'nın dans fotoğraflarının altına da yorum yazmış, "Bunu hak ettin" demişti.