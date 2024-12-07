Demet Özdemir'in çöl pozları beğeni topladı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Dubai çölünde verdiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz hafta Dubai'de organize edilen DIAFA ödül töreninde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görülmüştü.
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Dubai'de vakit geçiren ünlü oyuncu, çölde objektif karşısına geçti. Demet Özdemir, pembe elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
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Instagram'dan paylaşım yapan Özdemir'in karelerine binlerce beğeni ve "Ne kadar güzel", "Çöl prensesi, "Çölde ve şehirde muhteşem!", "Bakmalara doyamıyorum", "Ne kadar mükemmelsin" gibi yorumlar geldi.
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