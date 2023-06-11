Demet Özdemir'in elbisesinin fiyatı belli oldu
Başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı 'Adım Farah' dizisinin sezon finali yapmasıyla yaz tatiline başlayan Demet Özdemir, Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor.
Ünlü oyuncu, yaklaşık 16 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından havuz başında çekilen pozlarını peş peşe paylaştı. Beyaz, süper mini ve dekolteli elbisesiyle dikkat çeken Özdemir'e, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
DEMET ÖZDEMİR'İN ELBİSESİNİN FİYATI 42 BİN 701 TL
Demet Özdemir'in çok beğenilen elbisesinin bedeli de ortaya çıktı. 'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram sayfasının haberine göre; Demet Özdemir'in ünlü bir tasarımcıya ait elbisesinin fiyatı 42 bin 701 TL.
INISTAGRAM'DA DEMET ÖZDEMİR
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