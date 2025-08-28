Demet Özdemir'in 'Eşref Rüya' paylaşımı

Eşref Rüya’nın 2. sezonu için geri sayım sürüyor. Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor.

Dizinin ikinci sezonunun eylül ayının ikinci haftasından sonra yayınlanması bekleniyor.

EŞREF RÜYA'NIN NİSAN'I PAYLAŞTI

Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, sosyal medyadaki paylaşımıyla ilgi gördü. Ablası Derya Özdemir'in Eşref Rüya paylaşımını alıntılayarak kendi hesabından yayımlayan ünlü isim, ''Benim bir tanem, seni çok seviyorum'' notunu düştü.



