Demet Özdemir'in 'yaz bitmeden' pozları
Eşref Rüya’nın yıldızı Demet Özdemir, yeni paylaşımıyla gündeme oturdu. Instagram hesabından yayınladığı yeni fotoğraflarla büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, hayranlarından tam not aldı.
Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterine hayat veren oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
Instagram'ında 16,8 milyon takipçisi olan Özdemir, yeni bir post paylaştı.
"YAZ BİTMEDEN"
Ünlü oyuncunun, "Yaz bitmeden" notuyla paylaştığı yeni pozlarına beğeni yağdı.