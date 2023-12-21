Demet Özdemir'in yeni pozlarına Filiz Akın'dan yorum: Güneşli günlere dönsün gününüz
Şu sıralar Adım Farah dizisinin final bölümünü çekmek üzere sete giden Demet Özdemir, son paylaştığı karesiyle beğeni topladı. Özdemir'in yeni pozlarına Filiz Akın'dan da yorum geldi.
Adım Farah dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Demet Özdemir, sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Özdemir, son paylaştığı karesiyle beğeni topladı. Özdemir'in yeni pozlarına Filiz Akın'dan da yorum geldi.
"Güneşli günlere dönsün gününüz"
Doğal bir kare yayınlayan Demet Özdemir, bu defa gülerek poz verdi. Özdemir'in gülerek poz vermesine Filiz Akın'dan yorum geldi.
Demet Özdemir'e yorum yapan Akın, "Güneşli günlere dönsün gününüz" dedi ve kalp emojisi bıraktı.
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