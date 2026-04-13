Demet Şener 49 yaşına girdi! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı
Türkiye'nin tescilli güzellerinden Demet Şener, 1995 yılındaki o unutulmaz taç giyme töreninden bu yana zarafetinden ve formundan hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha kanıtladı. 11 Nisan 2026 itibarıyla 49. yaşını kutlayan ünlü model, sosyal medya hesabından paylaştığı doğum günü karesiyle adeta "yıllara meydan okuyor" dedirtti.
Türkiye'nin tescilli güzellerinden Demet Şener, zarafeti ve yıllara meydan okuyan formuyla 11 Nisan 2026 itibarıyla 49. yaşını kutluyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı doğum günü karesiyle binlerce beğeni toplayan Şener, yeni yaşına dair duygusal ve umut dolu mesajıyla dikkat çekti.
Demet Şener, takipçileriyle paylaştığı doğum günü karesine şu notu ekleyerek yeni yaşına merhaba dedi:
"İyi ki doğmuşum. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Harika bir yıl olması dileğiyle."
Takipçileri ve ünlü dostları, 1995 Türkiye Güzeli'nin bu paylaşımının altına "Zaman senin için durmuş gibi" ve "Hâlâ podyuma çıktığın ilk günkü gibisin" şeklinde yüzlerce tebrik yorumu yağdırdı.
Demet Şener'in doğum günü kadar, iş insanı Tolga Arman ile olan inişli çıkışlı ancak dolu dizgin devam eden ilişkisi de gündemdeki yerini koruyor.
Geçtiğimiz aylarda bir programa konuk olan Şener, ilişkilerini "Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik" sözleriyle sonlandırdıklarını açıklamıştı.