Demet Şener ameliyat oldu: Sonunda alındı
Ameliyat olan eski model Demet Şener, hastaneden fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Eski milli sporcu İbrahim Kutluay ile biten evliliğinden iki çocuğu olan Demet Şener, ameliyat oldu. Ünlü isim sağlık durumunu sosyal medya hesabından duyurdu.
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Şener, gözlerinde bir türlü geçmeyen arpacığını operasyonla aldırdı.
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Ünlü isim hastaneden paylaştığı fotoğraf ile operasyona girdiğini duyurdu.
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ARPACIK SONUNDA ALINDI
Şener, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı fotoğrafına; "Geçmeyen arpacığım sonunda küçük bir operasyonla alındı" notunu düştü.