Demet Şener ameliyat oldu: Sonunda alındı

Ameliyat olan eski model Demet Şener, hastaneden fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Demet Şener ameliyat oldu: Sonunda alındı - Resim : 1

Eski milli sporcu İbrahim Kutluay ile biten evliliğinden iki çocuğu olan Demet Şener, ameliyat oldu. Ünlü isim sağlık durumunu sosyal medya hesabından duyurdu.

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Demet Şener ameliyat oldu: Sonunda alındı - Resim : 2

Şener, gözlerinde bir türlü geçmeyen arpacığını operasyonla aldırdı.

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Demet Şener ameliyat oldu: Sonunda alındı - Resim : 3

Ünlü isim hastaneden paylaştığı fotoğraf ile operasyona girdiğini duyurdu.

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Demet Şener ameliyat oldu: Sonunda alındı - Resim : 4

ARPACIK SONUNDA ALINDI

Şener, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı fotoğrafına; "Geçmeyen arpacığım sonunda küçük bir operasyonla alındı" notunu düştü.