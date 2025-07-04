Demet Şener annesinin doğum gününü kutladı: "3 nesil bir aradayız"

Türkiye'nin tescilli güzellerinden, emekli manken Demet Şener, sosyal medya hesabını aktif kullanan ve fit haliyle sık sık gündeme gelen ünlüler arasında yer alıyor. İbrahim Kutluay ile olan evliliğinden İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunan Şener, son olarak ailesiyle ilgili yeni bir paylaşıma imza attı.

Demet Şener, annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü manken, bu özel güne ithafen yaptığı paylaşımda, aile birliğinin ve farklı nesillerin bir arada olmasının önemini vurgulayan duygusal bir nota yer verdi. Şener'in, paylaştığı aile fotoğraflarına "3 nesil bir aradayız" notunu düşmesi, takipçilerinden büyük beğeni topladı ve kısa sürede gündem oldu.

47 yaşındaki Demet Şener, yaz sezonunu da oldukça aktif bir şekilde başlatmıştı. Fethiye'de tatil keyfi yapan Şener, buradan yaptığı paylaşıma "Tatil gibi tatil" notunu düşmüş ve bu gönderisi de kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

Demet Şener, hem ailesine olan düşkünlüğü hem de fit ve genç görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor.