Demet Şener 'Estetiklisin' yorumlarına çocukluk fotoğrafı ile yanıt verdi
Demet Şener, katıldığı bir güzellik merkezi açılışında "Yüzde 99 orijinalim" demişti. Sözlerinden dolayı kimsenin kendisine inanmamasına sitem eden Şener, çocukluk fotoğrafını paylaşarak sadece dudağında dolgu olduğunu söyledi.
1995 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı seçilen ve hayatı bir gecede değişen Demet Şener, katıldığı bir güzellik merkezi açılışında "Yüzde 99 orijinalim" demişti. Şener, kendisine inanmayan takipçilerine çocukluk fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.
ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Demet Şener, Instagram hesabından "Hala inanmak istemese de bazıları sadece dudaklarımda dolgu var. Burnum, çenem, elmacık kemiklerime hiç dokundurmadım" ifadelerini kullandı. Şener daha sonra çocukluk fotoğrafını paylaşarak "Buyurun" dedi.