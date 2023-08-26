Demet Şener 'Estetiklisin' yorumlarına çocukluk fotoğrafı ile yanıt verdi

1995 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı seçilen ve hayatı bir gecede değişen Demet Şener, katıldığı bir güzellik merkezi açılışında "Yüzde 99 orijinalim" demişti. Şener, kendisine inanmayan takipçilerine çocukluk fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Demet Şener, Instagram hesabından "Hala inanmak istemese de bazıları sadece dudaklarımda dolgu var. Burnum, çenem, elmacık kemiklerime hiç dokundurmadım" ifadelerini kullandı. Şener daha sonra çocukluk fotoğrafını paylaşarak "Buyurun" dedi.