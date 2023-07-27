Demet Şener ile Tolga Arman'dan romantik yıldönümü kutlaması

Demet Şener, şimdilerde Tolga Arman ile aşk yaşıyor. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener, bu kez sevgilisi Tolga Arman'la aşk dolu bir paylaşım yaptı.

"2. senemiz kutlu olsun sevgilim"

Birlikteliklerinin ikinci yılını kutlayan ünlü çift, pozlarıyla da göz doldurdu. Şener, sevgilisiyle yaptığı paylaşımının altına ise, "2. senemiz kutlu olsun sevgilim, beni dünyanın en mutlu kadını yaptığın için çok teşekkür ederim. Her anımız hep böyle aşk, huzur ve mutluluk dolu olsun inşallah. Seni çok çok çok seviyorum." notunu ekledi.