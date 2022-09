Demet Şener, Miss Turkey kızları ile ilgili açıklamalarda bulundu: "İngilizceleri yeterli değildi"

Geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2022 güzelleri seçilmişti. Kendisi de tescilli güzellerden olan Demet Şener yarışmanın jüri koltuğuna oturanlardan biriydi. Önceki gün Maltepe'de bir mağaza açılışına katılan Demet Şener jüri üyeliği yaptığı Miss Turkey yarışmasının kraliçelerine gelen eleştiriler hakkında konuştu.

"AZ İNGİLİZCEYLE BİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

Jürisi olduğu Miss Turkey yarışmasının birincisi Nursena Say'ın sosyal medyada eleştirilmesi konusunda şu sözleri söyledi:

"Bazı şeyler eleştiriliyor. Ama eleştirirken ana konular gözden kaçıyor. Birkaç tane güzel kız vardı ama İngilizceleri yeterli değildi. Yurt dışında bizi temsil edecek kızın en iyi şekilde İngilizce konuşması lazım. 80-90 ülkeden gelenlerle az İngilizce ile bir şey yapamazsınız. Dış güzellik tabii ki önemli ama onu dolduran bir sürü etken var. Onları da göz ardı etmemek lazım. Herkes eleştirmeyi çok seviyor. Ben zamanında jüriden tam puan almıştım. Ben sosyal medyayı şu an hiç takmıyorum. İstediğim hayatı istediğim doğrularla yaşıyorum. Karakterli olarak yaşıyorum."

"BİRİNCİYSENİZ ELEŞTİRİLİRSİNİZ"

Kimseye verecek hesabım yok. Ama genç kızlar bundan etkilenebilirler. O yüzden eleştirirken dozunu ayarlamak gerekiyor. Onlara tavsiyem kimseyi dinlemeden bildikleri doğru yolda devam etsinler. Zaten sizi herkes beğeniyorsa orada sorun var demektir. Miss Turkey'de birinciyseniz eleştirilirsiniz. 19'uncu olsanız eleştirilmezsiniz."

TÜRKİYE'Yİ MISS WORLD'DE TEMSİL EDECEK

Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını takmıştı. Say, ülkemizi Miss World’de temsil edecek. Mersin doğumlu olan 24 yaşındaki Say, 1.80 boyunda ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun.