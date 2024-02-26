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Demet Şener oğlu Ömer'i özleyince soluğu Madrid'de aldı: 3 haftada bir muhakkak yanındayım, ilaç gibi geliyor
Eski model Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer Kutluay Real Madrid'de basketbol oynamaya devam ediyor. Oğlundan uzun bir süredir uzak olan Demet Şener, Ömer Kutluay'ı ziyarete gitti.
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Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener'in oğulları Ömer Kutluay genç yaşında büyük bir başarıya imza atarak dünya devi Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuştu.
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Demet Şener Real Madrid'de forma giyen oğlu Ömer Kutluay ile sık sık özlem gidermek için yanına gidiyor. Ünlü manken oğlunu özleyince soluğu yine Madrid'de aldı.
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Şener, oğlunun maçını izlemeye gittiği ve gezdikleri anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Şener gönderisine "Yine harika bir hafta sonu yaşıyorum oğlumla Madrid’te. 3 haftada bir muhakkak yanındayım. ona da bana da ilaç gibi geliyor çok şükür her anımıza. Kocaman sevgiler" notunu düştü.