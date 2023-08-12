Demet Şener paylaştı: Çok kıymetli bir fotoğraf benim için
Ünlü manken Demet Şener, sosyal medya hesabından babasıyla birlikte çekilmiş bebekliğine ait bir fotoğraf paylaştı.
Demet Şener, sosyal medyada 'tbt' gününü boş geçmeyerek babasıyla olan bir bebeklik fotoğrafını paylaştı. Binlerce beğeni alan Şener, fotoğrafının altına kısa not düştü...
DEMET ŞENER: SAHİP OLDUKLARIMIZA SIMSIKI SARILMALIYIZ
Ünlü manken fotoğrafın altına, ''#tbt günüymüş hiç söylemiyorsunuz. İnsan bazen çok özlüyor. Babam ve ben... Biraz yıpranmış ama çok kıymetli bir fotoğraf benim için. Her şey nasıl da anılarda kalıyor… O zaman ne yapıyoruz, sahip olduklarımıza sımsıkı sarılıp onlara sevgimizi fazla fazla gösteriyoruz. Bu arada küçükken dümdüz olan bu saçlarım nasıl dalgalıya döndü onu da anlamadım...'' notunu paylaştı.
İLGİLİ İÇERİKLER