Demet Şener paylaştı: Çok kıymetli bir fotoğraf benim için

Demet Şener, sosyal medyada 'tbt' gününü boş geçmeyerek babasıyla olan bir bebeklik fotoğrafını paylaştı. Binlerce beğeni alan Şener, fotoğrafının altına kısa not düştü...

DEMET ŞENER: SAHİP OLDUKLARIMIZA SIMSIKI SARILMALIYIZ

Ünlü manken fotoğrafın altına, ''#tbt günüymüş hiç söylemiyorsunuz. İnsan bazen çok özlüyor. Babam ve ben... Biraz yıpranmış ama çok kıymetli bir fotoğraf benim için. Her şey nasıl da anılarda kalıyor… O zaman ne yapıyoruz, sahip olduklarımıza sımsıkı sarılıp onlara sevgimizi fazla fazla gösteriyoruz. Bu arada küçükken dümdüz olan bu saçlarım nasıl dalgalıya döndü onu da anlamadım...'' notunu paylaştı.

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