Demet Şener, Real Madrid forması giyen oğlu Ömer Kutluay ile hasret giderdi: O kadar mutluyum ki anlatamam

Ünlü manken Demet Şener, aile hayatı ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Real Madrid'in altyapı takımına transfer olan oğlu Ömer Kutluay'ı görmeye Madrid'e giden ünlü model Demet Şener, bu kez oğlunu ağırladı.

AYLAR SONRA HASRET GİDERDİ

Sık sık oğluna özlemini dile getiren Demet Şener muradına erdi. Ömer Kutluay, yeni yıl için annesinin yanına geldi. Oğlu Ömer Kutluay'ın Türkiye'ye gelmesi üzerine içi içine sığmayan Demet Şener paylaştığı kareye "O kadar mutluyum ki anlatamam. Şükürler olsun." notunu düştü.

2005 - 2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener ile İbrahim Kutlay'ın İrem adında bir çocukları daha bulunuyor.