Demet Şener: Seninle ne kadar gurur duysam azdır, şansın bol olsun annem

Basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturan eski model Demet Şener, 2006’da kızı İrem’i 2009 ise oğlu Ömer’i kucağına almıştı. 2018 yılında Kutluay’dan boşanan Şener, oğlu Ömer'in Real Madrid Basketbol takımının altyapısına transfer olduğunu takipçileriyle paylaştı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜBÜNÜN FORMASINI GİYECEK"

Demet Şener, oğluyla verdiği pozlara “Birkaç zamandır içim içime sığmıyordu. Herkese haykırmak istiyordum ama doğru zamanı beklemem gerekti. Canım oğlum bundan sonra dünyanın en büyük kulübünün formasını giyecek. Seninle ne kadar gurur duysam azdır yolun açık, şansın bol olsun annem seni çok seviyorum” notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Demet Şener (@demetsener77)'in paylaştığı bir gönderi

"SONUNA KADAR YANINDAYIM"

İbrahim Kutluay da oğlu Ömer'e "Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş. Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum" diye seslendi.