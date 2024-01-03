Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin 13 yıllık evliliği 2018 yılında bitti. Demet Şener yaklaşık 3 yıldır iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşıyor. Ünlü manken,sevgilisi Tolga Arman'ı çocukları ve annesiyle bir araya getirdi.

Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman'ı çocuklarıyla tanıştırdı

Şener, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer, kızı İrem ve annesi Naime Şener'i Tolga Arman ile buluşturdu. Şener, o anları sosyal medya sayfasında paylaştı.

"Şu anda evlenmek gibi bir ihtiyacımız yok"

Demet Şener, "Şu anda evlenmek gibi bir ihtiyacımız yok. İleride olur olmaz, bilmiyorum. Biz hayatı beraber yaşamak için yola çıktık, beraber yaşamak, yaşlanmak, yaş almak için..." ifadelerini kullanmıştı.