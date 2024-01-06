Demet Şener takipçilerini eski yıllara götürdü: Yıl 2006, İrem’e dört aylık hamileyim
Demet Şener yıllar öncesine ait bir karesini paylaşarak hayranlarını geçmişe götürdü.
46 yaşındaki eski model Demet Şener, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Şener son olarak 1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.
"Yıl 2006, İrem’e dört aylık hamileyim"
Yıllar öncesine ait bir karesini paylaşarak hayranlarını geçmişe götüren Şener, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:
Yıl 2006, İrem’e dört aylık hamileyim... Sevgili Yıldırım Mayruk'un defile kulisi. Eski telefonumda buldum.
Şener'in gönderisi kısa sürede yedi binin üzerinde beğeni aldı ve yüzlerce yorum yapıldı.
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