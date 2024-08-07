Demet Şener: Var mı daha güzeli?

Eski model Demet Şener İstanbul manzarasına karşı çekildiği kareyi yayımladı. Şener, paylaşımına "Var mı daha güzeli?" notunu düştü.

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Demet Şener: Var mı daha güzeli? - Resim : 1

Özel hayatı ile gündemden düşmeyen eski model Demet Şener sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yerini alıyor.

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Demet Şener: Var mı daha güzeli? - Resim : 2

Demet Şener, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Instagram'a getirdiği erişim engeline rağmen sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

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Demet Şener: Var mı daha güzeli? - Resim : 3

47 yaşındaki ünlü isim, İstanbul manzaralı terasta çektirdiği yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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Demet Şener: Var mı daha güzeli? - Resim : 4

Spor salonundan çıkışta asansör aynasından kareler paylaşan Şener, ardından İstanbul manzaralı bir terasta çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medya hesabında yayımladı