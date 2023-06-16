Demet Şener'den nostaljik paylaşım! 'Yaş 14 sanırım'

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, yıllar önce çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Takipçilerini 32 yıl öncesine götüren 46 yaşındaki tescilli güzel, binlerce beğeni alan kareye duygusal bir not düştü.

"Çok güzel bir çocukluk geçirdim ne mutlu bana"

Şener fotoğrafın altına, "İlk aşkım babamın güvenli ellerinde. Yaş 14 sanırım. Çok güzel bir çocukluk geçirdim ne mutlu bana... Teşekkür ederim her şey için... Beni her şartta sarıp sarmalayan el üstünde tutan koşulsuz sevgi veren anne-babam ve iki muhteşem abime... Babam da eminim bir yerlerden beni izleyip gurur duyuyordur" notunu düştü.