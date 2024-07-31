Demet Şener'den yeni pozlar: "Tekrar görüşünceye kadar hoşçakal Bodrum"

Ünlü model Demet Şener, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan Ocak 2018'de boşanmıştı. 13 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Şener, 2019'da evlendiği Cenk Küpeli'den 2021'de ayrıldı.