Demet Şener'den yeni pozlar: "Tekrar görüşünceye kadar hoşçakal Bodrum"

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Ünlü model Demet Şener, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan Ocak 2018'de boşanmıştı. 13 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Şener, 2019'da evlendiği Cenk Küpeli'den 2021'de ayrıldı.
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Şimdilerde Tolga Arman ile sevgili olan Demet Şener, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor.
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1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Şener, Instagram'dan yeni pozlarını yayınladı.
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Ünlü manken pozlarına "Tekrar görüşünceye kadar hoşçakal Bodrum" notunu düştü.