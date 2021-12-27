Demi Lovato yeni bir başlangıç için saçlarını kazıttı

Yeni bir yıl yeni bir sen... Demi Lovato ise bunu saçlarında uygulamak istedi. Lovato, yeni yılı yepyeni bir saç modeliyle karşılıyor. 29 yaşındaki şarkıcı, Noel gününde (25 Aralık) sosyal medyada fotoğrafçı Angelo Kritikos'un FaceTime ile kaydettiği kısa bir video paylaştı. Videoda dikkat çeken nokta Lovato'nun saç kesimi oldu. (Ayrıca Demi Lovato'nun hangi saç modelleri denediğine de 'Demi Lovato'nun saç modelleri' yazımızdan bakabilirsiniz)

Demi Lovato yeni saç kesimini Instagramda #freshstart hashtagi ile yayınladı. Lovato siyah paltosu ile karlı dağların önünde sayısız poz verdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Demi Lovato (@ddlovato)'in paylaştığı bir gönderi

Şarkıcı, yeni saç kesimini sergilerken kocaman bir gülümsemeyle mutluluğunu gizleyemedi.

Yedinci albümleri Dancing with the Devil'i yayınlayan Lovato için yoğun bir yıl oldu ve ardından aynı zamanda dört bölümlük bir YouTube Originals belgeseli yayınlandı. Şarkıcı ayrıca bu yılın başlarında kimlik belirten zamirleri, sıfatları kullanmayacağını açıklamıştı.

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