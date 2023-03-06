Demi Moore'dan Bruce Willis'in hastalığıyla ilgili açıklama

2022'de afazi rahatsızlığına yakalandığı açıklanan 67 yaşındaki ABD'li ünlü aktör Bruce Willis'in hastalığı hakkındaki bilgi güncellendi. Willis'e geçtiğimiz günlerde frontotemporal demans teşhisi konuldu. Demi Moore, üç kızının babası olan eski eşi Bruce Willis'in hastalığının ilerlediğini açıkladı.

"Artık daha spesifik bir teşhisimiz var"

Demi Moore, eski eşi ve Tallulah, Scout ile Rumer adlı çocuklarının babası Bruce Willis'in sağlığı hakkında bir açıklamada bulundu. Moore, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bruce'un hastalığını paylaştığımızdan beri aldığımız inanılmaz sevgi, destek ve harika hikâyeler için en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bruce'un afazi teşhisini 2022 baharında açıkladığımızdan beri durumu ilerledi. Artık daha spesifik bir teşhisimiz var. Frontotemporal demans... Ne yazık ki iletişimdeki zorluklar Bruce'un karşılaştığı hastalığın sadece bir belirtisi. Bu acı da olsa, sonunda net bir teşhis konması rahatlatıcı."

Afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakma kararı alan Willis, sık sık eski eşi Demi Moore ve kızları ile bir araya geliyor. Sağlığı giderek bozulan aktör, ailesiyle daha çok zaman geçirmek istiyor.