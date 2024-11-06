Deniz Akkaya'dan 'Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yattı' iddiasına yanıt

''Bugün olduğu gibi çarşaf çarşaf uyuşturucu iddiası ortaya atıp yine haber yaptırdılar . Ama işin gerçeği biz babanın ileri seviye alkolik olduğunu ispatladığımız için adli tıp kendisini beklemekte ve kendisi adli tıpa gitmemek için kaçmaktadır. Bunun yalanı olmaz araştırabilir ve bulabilirsiniz. Tekrar ediyorum bizim elimizde alınmış karar var fakat biz gizli kararına uyuduğumuz için evrak dağıtmayız.''

''HUKUKUN YOLUNDAN AYRILMAYIZ''

''Yani kısaca ruh ve Sinir hastalıkları hastanesine yatarak alkol tedavisi olması gereken kişi babadır .

Gerçek haber yapmak isteyen haberciler, avukatım Levent Karakoç'tan bu ayrıntıların gerçek bilgilerini alabilirler . Bizler olayın üzerinde gizlilik olduğu için bu ahlaksızlar gibi etrafa evrak saçmayız biz hukukun yolundan ayrılmayız.

''Baba alkol tedavisi için hastaneye yatacak mesela bu ayrıntıyı hiçbir haber bülteninde görmedik keza biz de servis etmedik bunlar gibi.''