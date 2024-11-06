Deniz Akkaya'dan 'Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yattı' iddiasına yanıt
Eski manken Deniz Akkaya, eski eşi Efe Önbilgin'in talebi üzerine ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildiği ve tüm mal varlığına tedbir konulduğu iddialarına yanıt verdi.
Emekli manken Deniz Akkaya, mayısta yaptığı bir açıklamayla Efe Önbilgin'den olan kızı Ayşe Özbilgin tarafından darp edildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürdü.
Bu olayın ardından devlet korumasına alınan Ayşe Özbilgin, ifadesinde annesinin termosla kendisine vurduğunu belirtmiş, bunun üzerine Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlattı.
AKIL HASTANESİNE YATTI İDDİASI
Dün basında çıkan haberlerde Akkaya'nın Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği iddia edilmişti. Hızla yayınlan haberlerin ardından ünlü mankenden sosyal medya üzerinden bir açıklama geldi.
İşte, Deniz Akkaya'nın konu hakkındaki açıklamaları:
Haberi görüp sayfama gelen tüm basın mensubu arkadaşlar ve kişiler için bilgilendirme mesajı;
''Kızımın velayet davasını biliyorsunuz bir değil iki değil üç kere kazanmış bir anne olarak sonuncusunda kantarın topuzunu iyice kaçıran bu ekip velayeti aldığını iddia etti . hayır bu yalan velayet bana verildi. Resmi evraklarla ispatlıdır.''
''KIZIMA TEK BAŞIMA BAKTIM''
''16 senedir ödenmeyen nafakalar nedeniyle hesaplarına tedbir konan kişi babadır ben değilim . Keza 16 senedir bir fiil kızıma tek başıma baktım zaten herkes biliyor. Tekrar ediyorum resmi evraklarla mahkemenin aldığı karar ortadadır.'
''Bugün olduğu gibi çarşaf çarşaf uyuşturucu iddiası ortaya atıp yine haber yaptırdılar . Ama işin gerçeği biz babanın ileri seviye alkolik olduğunu ispatladığımız için adli tıp kendisini beklemekte ve kendisi adli tıpa gitmemek için kaçmaktadır. Bunun yalanı olmaz araştırabilir ve bulabilirsiniz. Tekrar ediyorum bizim elimizde alınmış karar var fakat biz gizli kararına uyuduğumuz için evrak dağıtmayız.''
''HUKUKUN YOLUNDAN AYRILMAYIZ''
''Yani kısaca ruh ve Sinir hastalıkları hastanesine yatarak alkol tedavisi olması gereken kişi babadır .
Gerçek haber yapmak isteyen haberciler, avukatım Levent Karakoç'tan bu ayrıntıların gerçek bilgilerini alabilirler . Bizler olayın üzerinde gizlilik olduğu için bu ahlaksızlar gibi etrafa evrak saçmayız biz hukukun yolundan ayrılmayız.
''Baba alkol tedavisi için hastaneye yatacak mesela bu ayrıntıyı hiçbir haber bülteninde görmedik keza biz de servis etmedik bunlar gibi.''