Deniz Baysal: Annem bize saçını süpürge etti

"ANNEM BİZE SAÇINI SÜPÜRGE ETTİ DİYEBİLİRİM"

"Annem bize saçını süpürge etti diyebilirim. Biz anneme çok dedik; anne birini mi bulsan böyle bir hayat arkadaşı, aman yok çekemem ben bu saatten sonra diyordu, hala aynı düşüncede. Biz hep destekliyorduk bu konuda, sanırım alıştı yalnızlığa ve dert olarak bakıyor galiba çift olmayı mutluluk olarak göremiyor. Bu da üzücü bir şey aslında."