Annesinin boşanma sürecinden sonra yaşadıklarını anlatan Deniz Baysal, "Annem bize saçını süpürge etti diyebilirim" dedi.
Ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci'nin "Özellikle merak eden bir yerden sormak isterim. Annen boşanma sonrası yaşadığı bir şey olduğunda kendine dair sevinç, mutluluk, hüzün, sinir ya da yeni heyecanlar bunları böyle olduğu gibi anlatır mıydı?" sorusunu yanıtladı.
"ANNEM BİZE SAÇINI SÜPÜRGE ETTİ DİYEBİLİRİM"
"Annem bize saçını süpürge etti diyebilirim. Biz anneme çok dedik; anne birini mi bulsan böyle bir hayat arkadaşı, aman yok çekemem ben bu saatten sonra diyordu, hala aynı düşüncede. Biz hep destekliyorduk bu konuda, sanırım alıştı yalnızlığa ve dert olarak bakıyor galiba çift olmayı mutluluk olarak göremiyor. Bu da üzücü bir şey aslında."
Bize yansıtmadığı şeyler yaşadığına da eminim bunu da daha 30'dan sonra fark ediyorum. İnsan annesini 30'dan sonra anlıyormuş gerçekten biraz acı bir şey ama anneni bir kadın, bir birey olarak görmeye başlıyorsun."