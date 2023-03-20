Deniz Baysal: Neye dayanarak bu iftirayı atabiliyorsunuz?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın isim vermeden, evli başrol kadın oyuncu ile evli bir yönetmenin dizi çekimlerinde yakınlaştığını iddia etmişti. Bunun üzerine Altuntaş'ın iddiası kısa sürede magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Kısa süre sonra ise, ortaya atılan yasak aşk iddiasının Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal olduğu öne sürülmüştü. Adı yasak aşk skandalına karışan 31 yaşındaki Deniz Baysal, 2019 yılında şarkıcı Barış Yurtçu ile nikah masasına oturmuştu.

DENİZ BAYSAL'DAN SERT TEPKİ

Bu iddialardan sonra bir kullanıcı sosyal medyada "Deniz Baysal, yönetmen Burak Arlıer" yorumunda bulundu.

Deniz Baysal kullanıcıya, "Siz neye dayanarak bize bu iftirayı atabiliyorsunuz peki? Kadın isim vermeden haber yapıyor, siz de burada cadı avına mı çıkıyorsunuz hanımefendi?" cevabını vererek sert çıktı.