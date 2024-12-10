Deniz Baysal'dan final yapan Kalpazan dizisine veda paylaşımı: Mis gibi başladık, mis gibi bitirdik

SHOW TV'de yayınlanan ve 8. bölümüyle ekrana veda eden 'Kalpazan' dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Deniz Baysal'dan final yapan Kalpazan dizisine veda paylaşımı: Mis gibi başladık, mis gibi bitirdik - Resim : 1

SHOW TV'de yayınlanan O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği 'Kalpazan', dün akşam yayınlanan 8'inci bölümüyle final yaptı. Kalpazan'ın ani final kararı, dizinin hayranlarını üzdü.

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Deniz Baysal'dan final yapan Kalpazan dizisine veda paylaşımı: Mis gibi başladık, mis gibi bitirdik - Resim : 2

Dizide 'Ayşe' karakterine hayat veren Deniz Baysal, dizinin final yapması ile ilgili duygusal bir veda mesajı paylaştı.

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Deniz Baysal'dan final yapan Kalpazan dizisine veda paylaşımı: Mis gibi başladık, mis gibi bitirdik - Resim : 3

Baysal, başrolünü paylaştığı Çağlar Ertuğrul'a (Kartal karakteri) olan minnettarlığını dile getirerek, ikilinin birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. 

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Deniz Baysal'dan final yapan Kalpazan dizisine veda paylaşımı: Mis gibi başladık, mis gibi bitirdik - Resim : 4

Deniz Baysal paylaşımına, "Sana vedam değil, teşekkürüm var. Üçüncü projemizde de tam da şimdi partner olduk. Gelen erken veda olsa da yine mis gibi başladık, mis gibi bitirdik. İyi ki varsın hemşom, sıradaki gelsin diyelim." notunu düştü. 