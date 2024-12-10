Deniz Baysal'dan final yapan Kalpazan dizisine veda paylaşımı: Mis gibi başladık, mis gibi bitirdik

Deniz Baysal paylaşımına, "Sana vedam değil, teşekkürüm var. Üçüncü projemizde de tam da şimdi partner olduk. Gelen erken veda olsa da yine mis gibi başladık, mis gibi bitirdik. İyi ki varsın hemşom, sıradaki gelsin diyelim." notunu düştü.