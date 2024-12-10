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Deniz Baysal'dan final yapan Kalpazan dizisine veda paylaşımı: Mis gibi başladık, mis gibi bitirdik
SHOW TV'de yayınlanan ve 8. bölümüyle ekrana veda eden 'Kalpazan' dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.
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SHOW TV'de yayınlanan O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği 'Kalpazan', dün akşam yayınlanan 8'inci bölümüyle final yaptı. Kalpazan'ın ani final kararı, dizinin hayranlarını üzdü.
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Dizide 'Ayşe' karakterine hayat veren Deniz Baysal, dizinin final yapması ile ilgili duygusal bir veda mesajı paylaştı.
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Baysal, başrolünü paylaştığı Çağlar Ertuğrul'a (Kartal karakteri) olan minnettarlığını dile getirerek, ikilinin birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.
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Deniz Baysal paylaşımına, "Sana vedam değil, teşekkürüm var. Üçüncü projemizde de tam da şimdi partner olduk. Gelen erken veda olsa da yine mis gibi başladık, mis gibi bitirdik. İyi ki varsın hemşom, sıradaki gelsin diyelim." notunu düştü.