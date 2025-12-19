Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan’lı Yeraltı dizisinden ilk kare

Televizyon dünyasında büyük bir heyecan yaratan "Yeraltı" dizisi, hem oyuncu kadrosuyla hem de sarsıcı hikâyesiyle 2026 yılına damga vurmaya hazırlanıyor. Özellikle Hudutsuz Sevda dizisinin finalinden sonra Deniz Can Aktaş hayranlarının merakla beklediği "Halo'nun Yolu" projesinin bu yeni ve güçlü dramaya evrilmesi, beklentileri iyice artırdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, dizinin ilk set karesi ve merak edilen konusu şu şekilde netleşti:

Dev Kadro İlk Kez Bir Arada

Dizinin paylaşılan ilk set karesinde, son dönemin en başarılı üç ismi yan yana geldi. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolleri paylaşacağı bu üçgen, hikâyenin tansiyonunu belirleyecek:

Deniz Can Aktaş (Haydar Ali): İntikam ateşiyle kavrulan ama aşkı ile sadakati arasında sıkışan sert bir karaktere hayat verecek.

Devrim Özkan: Haydar Ali’nin unutamadığı ve hikâyenin merkezindeki kilit kadın rolünde karşımıza çıkacak.

Uraz Kaygılaroğlu: Haydar Ali’nin en yakınındaki isim ve aynı zamanda aşk rakibi olarak dengeleri değiştirecek.

"Yeraltı" Dizisinin Sarsıcı Konusu

Dizi, klasik bir suç hikâyesinden öte, intikam ve imkansız bir aşkın çatışmasını ele alıyor:

İntikam ve İhanet: Ailesinin katilini öldürerek adaletini kendi sağlayan Haydar Ali, bu eylemi sonrası Türkiye’nin en karanlık yeraltı kartellerinin bulunduğu bir cezaevine düşer. Burada hayatta kalma mücadelesi verirken yeraltı dünyasının kurallarını öğrenir.

3 Yıl Sonra Gelen Yüzleşme: Cezaevinden çıktığında özgürlüğün tadını çıkarmayı bekleyen Haydar Ali, hayatının en büyük şokuyla karşılaşır. Kalbinden söküp atamadığı kadın, artık en yakınındaki ve güvendiği adamın eşidir. Bu durum, hem yeraltı dünyasındaki güç savaşlarını hem de duygusal bir yıkımı beraberinde getirecektir.



Yayın Bilgileri

Kanal: NOW

Yönetmen: Murat Öztürk

Senaryo: Berna Aruz

Beklenen Tarih: Çekimleri yeni başlayan dizinin, 2026 yılının ilk aylarında NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

"Yeraltı" dizisi, özellikle Haydar Ali'nin hapishane sonrası kartel içindeki yükselişini mi yoksa eski aşkına ulaşma çabasını mı ön plana çıkaracak, şimdiden merak konusu oldu.