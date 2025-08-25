Deniz, kum, ve güneş: Sinem Kobal'dan fit tatil pozları
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından güneşli ve denizli anlarına ait yeni yaz fotoğraflarını paylaşan Kobal, fit vücuduyla dikkat çekti.
1 / 5
Oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenerek mutlu bir yuva kurmuştu.
2 / 5
2020'de Lalin ve 2022'de Leyla adını verdiği iki kızını kucağına alan ünlü isim, ailesiyle birlikte uzun bir tatilin keyfini çıkardı.
3 / 5
‘Dadı’ ve ‘Selena’ dizileriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Kobal, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
4 / 5
Sosyal medya hesabından güneşli ve denizli anlarına ait yeni yaz fotoğraflarını paylaşan Kobal, fit vücuduyla dikkat çekti. Paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.