Deniz Seki: Aramızda hiçbir zaman küslük olmadı
Popstar’da yaşadıkları gerginlikle hatırlanan Deniz Seki ve Bayhan, 23 yıl sonra Survivor birleşme partisinde bir araya gelerek barıştı. Geçmişteki kırgınlıkları geride bırakan ikili, birlikte düet yaparak izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Survivor 2026 sezonunda Ünlüler takımında sergilediği performansla dikkat çeken şarkıcı Bayhan Gürhan, yarışmanın merakla beklenen birleşme partisinde sürpriz bir isimle bir araya geldi. 2003 yılında yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasında hafızalara kazınan gerginliğin tarafları olan Deniz Seki ve Bayhan, 23 yıllık aranın ardından Dominik’te geçmişin izlerini sildi.
POPSTAR'DAN SURVIVOR'A
Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan magazin olaylarından biri, 2003 yılında Popstar jürisinde yer alan Deniz Seki’nin, yarışmacı Bayhan’ın geçmişine yönelik eleştirileriyle yaşanmıştı. Seki, o dönemde Bayhan’ın cezaevi geçmişine atıfta bulunarak, “Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz” ifadelerini kullanmış ve stüdyoyu terk etmişti. Aradan geçen 23 yılda her iki isim de farklı profesyonel ve kişisel süreçlerden geçerken, beklenen yüzleşme Survivor birleşme partisinde gerçekleşti.
“SENİNLE GURUR DUYUYORUM”
Deniz Seki’nin konuk sanatçı olarak adaya geleceğini öğrenen Bayhan, buluşma öncesinde hissiyatını şu sözlerle dile getirdi: “Hep söylediğim bir şey var. Bir şeyler eksik kalmıştı. Bir türlü bir araya gelemedik.”
İkilinin karşılaştığı anlarda duygusal bir atmosfer hakim oldu. Bayhan’a sarılarak geçmişteki kırgınlıkların geride kaldığını belirten Deniz Seki, “Ağlarım şimdi. Bizim aramızda hiçbir zaman küslük olmadı, zaten helalleştik. Seninle gurur duyuyorum” dedi. Dominik’te bu buluşmayı beklemediğini ifade eden Bayhan ise “Ne bir kırgınlık ne de kötü bir duygu kaldı” diyerek barış mesajını yineledi.
YILLAR SONRA GELEN "ADALETSİZ SEÇİM" DÜETİ
Gecenin en dikkat çekici anlarından biri de ikilinin sahne sürprizi oldu. Deniz Seki, 'Adaletsiz Seçim' isimli şarkısını bu kez Bayhan ile düet yaparak söyledi. İzleyicilerin ve diğer yarışmacıların tanıklık ettiği bu düet, 23 yıl önce başlayan tartışmanın resmi olarak dostluğa dönüştüğünün sembolü oldu.